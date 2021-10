5.000 uur aan 1 game: extreme spel- en andere verslavingen in ‘Axel Gaat Binnen’

Senne gaat ook al twee jaar niet naar school. Hij werd gepest op school in het eerste en tweede middelbaar. “Mijn ouders zijn toen ook gescheiden en mijn vader is ergens anders gaan wonen. Ik voelde me daar echt rot over, want ik had een heel goeie band met hem. Toen begon school veel moeilijker te gaan.”

Sibyl Pien is zaakvoerder en klinisch psychologe in 2Affect 2U. “De bedoeling is dat de opvang klein en familiaal gehouden wordt. We hebben ook maar maximaal veertien mensen in opname. Een drank- en drugsverslaving, gokverslaving, maar ook seksverslaving komt heel veel voor. Het is inmiddels duidelijk dat er achter elke verslaving steeds een trauma schuilt.” Bij aankomst wordt al meteen de bagage van Axel aan een controle onderworpen. En gezien ook suikerverslaving behandeld wordt, wordt al zijn meegenomen snoep alvast in beslag genomen. Hij ontsnapt ook niet aan de urinetest die elke persoon die in het centrum binnenkomt, moet ondergaan om te kijken of ze drugs genomen hebben.