40 mensen zonder mondmasker bij ‘De Cooke & Verhulst Show’? Moet kunnen, vindt Play4

TVHet is een uitzonderlijk zicht: in de Play4-studio van ‘De Cooke & Verhulst Show’ mogen iedere avond 40 mensen plaatsnemen in het publiek, zonder dat ze een mondmasker dragen of gescheiden worden door plexiglas. Het zorgde al voor enige commotie, nu er nog altijd strenge coronamaatregelen gelden en de culturele sector al maandenlang gesloten is. Welke regels gelden in de audiovisuele sector? En welke maatregelen heeft Play4 getroffen?