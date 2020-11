30 jaar na de val van de ‘Iron Lady’: de beste kijktips rond Margaret Thatcher

TVVandaag is het precies dertig jaar geleden dat Margaret Thatcher moest aftreden als premier van Groot-Brittannië. Correspondente Lia van Bekhoven (67) leidt ons via beeldfragmenten door het woelige leven van de Britse politica.

Lia van Bekhoven verhuisde in 1976 van Nederland naar Engeland, net op het ogenblik dat ‘The Iron Lady’ het voor het zeggen kreeg in de conservatieve Tory-partij. Ze volgde haar carrière dus op de voet. “Zij kwam samen met mij op”, lacht ze. “Thatcher is altijd een ijzeren dame geweest. In het vierde seizoen van ‘The Crown’ is er één fascinerend beeld dat me is bijgebleven: toen zij en haar echtgenoot werden uitgenodigd op Balmoral, het buitenverblijf van de queen in Schotland. Het protocol daar is zodanig onbegrijpelijk dat mensen zoals jij, ik én Margaret Thatcher zich makkelijk kunnen stoten aan die regels. Zij moest de hele tijd opboksen tegen de Engelse upper class, mensen die geboren zijn om te regeren en die nooit hebben moeten solliciteren voor een baan.”

“In de vele documentaires die over haar gemaakt zijn, zie je dat ze een absoluut fenomeen was. De gevolgen van haar beleid voel je hier nog steeds. Groot-Brittannië is maatschappelijk een van de meest verdeelde landen van Europa, wat verscherpt is onder haar beleid. Zij was niet geïnteresseerd in een gematigde politiek en wilde niet van concessies weten.”

“Ik bewonder Thatcher niet om wat ze deed, maar om wie ze was. Ze moest standhouden en voortdurend knokken. Niet alleen omdat ze een politiek vertegenwoordigde die nieuw was, maar omdat ze uit een milieu kwam waarvan men niet gewend was dat die de scepter zwaaide. Om die reden wordt ze nog altijd gezien als revolutionair.”

Meryl Streep

“De laatste jaren van haar leven begon ze haar geheugen te verliezen en werd ze een tragische en zielige vrouw. Meryl Streep speelt dat schitterend in de film ‘The Iron Lady’. Ik belde kort na de release met haar en kreeg een van Thatchers assistentes aan de lijn, die me heel open vertelde dat ze bijna geen bezoek meer ontving en dat al die mensen uit de radicale vleugel van de conservatieve partij die haar op handen hadden gedragen en alle wereldleiders met wie ze te maken had gekregen, niets meer van zich lieten horen. Zelfs haar zoon kwam niet meer langs.»

De kijktips van correspondente Lia Van Bekhoven

THE CROWN

Netflix

“De duurste serie ooit op Netflix en dat spat ervan af. Wat mij frustreert, is dat ik de hele tijd zit te googelen om te checken of wat getoond wordt wel klopt met de realiteit.”

THE IRON LADY (2011)

Netflix

“Ik vond Meryl Streep geweldig als Margaret Thatcher in haar laatste jaren. Veel beter dan Gillian Anderson in ‘The Crown’ eerlijk gezegd. Anderson maakt er een karikatuur van, Streep niet.”

SPITTING IMAGE

Margaret Thatcher: Out For A Meal With Her Cabinet, YouTube

“Geweldige satire. Die scène waarin ze met haar kabinet aan tafel zit. Ze geeft haar bestelling door, waarop de ober vraagt: ‘Vegetables?’ En zij antwoordt: ‘Die eten hetzelfde als ik.’”

FALKLANDOORLOG (1982)

YouTube: Margaret Thatcher’s Victory in the Falklands

“Je kunt Britten die op een eiland wonen - hoe klein en ver weg ook - niet aan hun lot overlaten. Daar was zelfs de oppositie het over eens.”

THE LADY NOT FOR TURNING

YouTube

“Thatcher moest voortdurend knokken. Zij was de enige man in haar kabinet, werd weleens gezegd.”

NEE AAN EUROPA (1990)

YouTube: Margaret Thatcher on Europe: No! No! No!

“Wat zou Thatcher, oprichtster van de Europese interne markt, gedacht hebben van de brexiteers? Ik weet het niet.”

BEGENADIGD SPREEKSTER

YouTube: Highlights from the Iron Lady’s Speeches

«In Groot-Brittannië is politiek in de eerste plaats theater. Toch zie je nu niet meer zulke legendarische tussenkomsten in het Lagerhuis.»

BBC-CORRESPONDENT WORDT GENEGEERD

YouTube: John Sergeant on Maggie Thatcher

“Na een Europese top in Parijs komt ze de trappen af in een jas met een bontkraag, BBC-journalist John Sergeant wil haar een vraag stellen en ze loopt hem straal voorbij. Een beeld dat ik nooit zal vergeten. Haar politieke einde was nabij.”

STRAFFE CIJFERS

Thatcher was 11 jaar en 209 dagen Prime Minister.

44% van de Britten vond haar in 2019 een ‘goede tot zeer goede’ PM. De Iron Lady mat 1,66 meter. Winston Churchill was amper 1 cm groter.

De Falkland Oorlog duurde in 1982 74 dagen en kostte het leven aan 917 mensen.

Thatchers ceremoniële begrafenis op 17 april 2013 kostte de Britse schatkist 3,6 miljoen pond.