28 jaar geleden vertelde Frederik in ‘Jambers’ over droom om balletdanser te worden, nu zegt hij het wereldje vaarwel

TVWe schrijven 1994. De 12-jarige Frederik was toen al zeven jaar bezig met ballet. In ‘Jambers’ vertelde hij open over z'n eerder atypische hobby. “In het begin vonden mijn ouders het niet leuk”, klonk het. “Ballet voor een jongen, dat past niet zo. Ik vind wél dat dat gaat.” Frederik slaagde er de afgelopen jaren in om een internationale carrière als balletdanser uit te bouwen, maar trad onlangs voor de laatste keer op in zijn geboortestad Izegem. Paul Jambers was er opnieuw bij.