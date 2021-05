23.000 jaar geschiedenis in 10 uur televisie: Tom Waes is verteller in docureeks ‘Het verhaal van Vlaanderen’

TV Deze week in ‘Familie’: Lars denkt alleen te kunnen genieten van zijn ‘open relatie’, maar hij krijgt onverwacht bezoek

9 mei In Familieland kan zelfs niet lang worden genoten van moederdag. Want zelfs die dag zorgt voor verrassingen. Voor oppercharmeur en baas Lars (Kürt Rogiers) lijkt zijn status van ‘open relatie’ alleen maar voordelen te hebben. Maar dat kan uiteraard niet. Zeker niet in de soapwereld. Hij neemt een vrouw mee naar zijn loft, maar krijgt dan compleet onverwacht bezoek. En dan gaan de poppetjes aan het dansen...