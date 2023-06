20 jaar na ‘Flikken' is Andrea Croonenberghs weer helemaal terug: “Spijtig dat mijn rol in ‘Familie’ zo abrupt gestopt is”

BVAndrea Croonenberghs (58), de voormalige omroepster met het pittige piekjeskapsel. Ze staat weer hélemaal in the picture. Zo is ze te zien in ‘Assisen V - De Pizzamoord’, en op tv scoort ze zowaar opnieuw met de heruitzendingen van ‘Flikken’. Net daarom blikt ‘TV Familie’ nu terug op het indrukwekkende parcours van de actrice. Al ging het er achter de schermen niet altijd even rooskleurig aan toe. “Toen mijn vader overleed, had ik drie jaar eerder afstand van hem genomen”, ­aldus Andrea. “Daar zit ik nu mee.”