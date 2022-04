2 Fabiola over ‘Liefde voor Muziek’: “Het plan was eigenlijk dat Loredana solo zou gaan”

In de tweede aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ vanavond zijn Pat Krimson en Loredana de centrale gasten. “Als je daar zelf zit in die zetel in Zuid-Frankrijk komt het toch nog anders binnen dan als je op tv kijkt”, zeggen Pat en Loredana. “Je zit echt op de eerste rij, die artiesten zingen voor jou. Een heel speciaal gevoel.” Bijna hadden ze er niet gezeten, of toch niet samen, zo vertelt Pat. “Het is zo dat Lorrie haar zangtechniek de laatste jaren heeft bijgeschaafd. Bewust, want het was mijn plan om in 2020 te stoppen met 2 Fabiola en de solocarrière van Loredana definitief te lanceren.” Vandaar dat ze zo loepzuiver klonk tijdens haar deelname aan ‘The Masked Singer’, én tijdens ‘Liefde voor Muziek’.