2,5 miljoen Vlamingen kregen bizarre postkaart van ‘Bestemming X’ in hun brievenbus

“Aan de bestemmeling van dit adres, woonachtig in een straat of laan, in één of andere Belgische gemeente.” De geheimzinnige postkaarten van VTM werden willekeurig verdeeld in maar liefst 2,5 miljoen Vlaamse brievenbussen. Al hebben ze wel één duidelijke boodschap: “Zoek mee naar Bestemming X op twintig februari.” En die bestemming kan overal zijn. Zo zien we op de kaart stempels van het Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Italië, Tsjechië en Duitsland. En ook Noorwegen en Spanje worden vermeld. Wellicht allemaal tips over ‘Bestemming X’. Toch roept de kaart veel vraagtekens op bij de ontvangers. “Wat is dit en wat doen we ermee?”, vraagt iemand zich af. Iemand anders zit dan weer op het puntje van haar stoel: “Ik vind het spannend. Wie kreeg dit ook in zijn brievenbus?”