16-jarige Jill maakt indruk tijdens duet met Jaap Reesema in ‘Regi Academy’

Voor de rest geven er in de aflevering van morgen elf straffe kandidaten het beste van zichzelf om Regi, Olivia, Jaap Reesema en Lester Williams omver te blazen in de laatste auditieronde van ‘Regi Academy’. De inzet is groot, want de laatste tickets voor de halve finale worden uitgedeeld. In de laatste auditierondezijn er voor het eerst tranen bij Regi, een tattoo van Regi’s naam en een zelfgeschreven vertaling van een nummer.