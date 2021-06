15 jaar na ‘Man Bijt Hond’ duiken reporters Kris en Yves weer op: “Als ze ons morgen bellen, staan we direct klaar”

TVHoe gaat het nog met Kris en Yves, de twee vrolijke reporters uit ‘Man Bijt Hond’? Een vraag waar ook Cath Luyten (43) graag het antwoord op wilde weten. In een nieuwe aflevering van ‘Buurman, wat doet u nu?’ bracht ze hen nog eens een bezoekje. En wat blijkt? De twee heren zijn nog steeds even charmant als vroeger, ondanks het feit dat ze beiden enorme verliezen hebben geleden.

Kris (44) en Yves (49), voor wie ze nog niet kent, zijn twee televisiereporters die voor ‘Man Bijt Hond’ jarenlang ons land doorkruist hebben. Het duo was altijd ontzettend vrolijk en dat zorgde ervoor dat ze overal waar ze maar kwamen met open armen ontvangen werden. Tijdens hun succesvolle carrière gingen de twee bovendien bij heel wat BV’s op bezoek. Denk bijvoorbeeld maar aan Erik Van Looy, Goedele Liekens of Katja Retsin. Ondertussen is het echter al vijftien jaar geleden dat we Kris en Yves nog eens op televisie gezien hebben.

Hoog tijd dus voor een bezoekje! Voor een nieuwe aflevering van ‘Buurman, wat doet u nu?’ reed Cath Luyten naar het zorgcentrum Rozemarijn in Haacht waar ze met Kris en Yves een afspraak had. Yves woont tegenwoordig op permanente basis in het centrum. Zijn ex-collega en goede vriend Kris woont thuis, maar neemt op regelmatige basis deel aan de dagactiviteiten. Volgens Cath zijn de twee op het eerste zicht nog geen haar veranderd - al heeft Yves ondertussen wel een ringbaardje - en ook hun reporter-skills zijn de twee heren nog niet kwijt. In het begin van de aflevering haalde Yves de vlogger in zichzelf naar boven en maakte hij met zijn smartphone een rondleiding die Cath en Kris vanop veilige afstand konden volgen. Kris mocht op zijn beurt dan weer commentator van dienst zijn.

Goed op de hoogte

Naast een rondleiding van het zorgcentrum stond er in de aflevering van vanavond nog meer op het programma. Samen met Cath Luyten namen ze vervolgens plaats in de tuin om het eens te hebben over hun interesses. Kris en Yves zijn bijvoorbeeld ook na het einde van hun professionele carrière nog steeds goed op de hoogte van alles wat zich afspeelt in BV-land. Al vinden ze het jammer dat ze niet meer wekelijks op televisie te zien zijn. “Als ze ons morgen bellen met de vraag of we terug willen beginnen, dan staan we direct klaar”, klinkt het enthousiast.

Volledig scherm © VRT

Daarnaast heeft Cath Luyten het nog met Yves en Kris over het feit dat hun verschijning op televisie redelijk uniek was. Het was namelijk de eerste keer dat twee personen die een beetje ‘anders’ waren hun eigen format kregen op het kleine scherm. “Wij waren puur natuur en altijd onszelf. Sterallures moest je van ons niet verwachten”, vertel Kris over hun tijd op televisie. Ook heeft het duo vrede met hun beperking, maar omwille van de verschillen worden ze wel anders bekeken. Volgens Kris kijken mensen anders naar Yves omdat hij het Downsyndroom heeft. “Ik verberg mijn beperking, maar bij Yves kan je er niet naast kijken, en dat vind ik erg”, vertelt Kris openlijk aan Cath. Zelf heeft Kris het altijd jammer gevonden dat hij door zijn beperking bepaalde jobs niet kan doen. “Ik had graag bij de brandweer of politie willen gaan, maar dat kon nu eenmaal niet omdat de studies te zwaar zijn.”

In ‘Buurman, wat doet u nu?’ gaat Cath samen met Yves en Kris nog naar het zwembad. Nadat de twee ex-reporters een reeks baantjes gezwommen hebben, vertellen ze nog wat meer over hun familie. Yves heeft jammer genoeg al afscheid moeten nemen van verschillende familieleden waaronder zijn vader en zijn zus. Met het verlies van zus, wiens urne op zijn kamer staat, heeft hij het nog altijd erg moeilijk. “Zij was een stille genieter, dat zag ik aan haar ogen”, klinkt het onder meer. En ook de familie van Kris kreeg het de afgelopen jaren al zwaar te verduren. Drie jaar geleden is zijn moeder overleden aan Parkinson en ondertussen kampt ook zijn vader met dezelfde ziekte. Als gevolg is Kris weer thuis gaan wonen om voor hem te zorgen. “Ik smeer zijn boterhammen en was zijn kleren”, vertelt hij aan Cath.

Bepaalde gewoontes

Gelukkig hebben de twee elkaar nog, want zelfs na al die jaren kunnen de voormalige reporters het nog steeds erg goed met elkaar vinden. Al geeft Yves eerlijk toe dat het jammer is dat Kris niet in het zorgcentrum in Haacht woont. “Had hem graag wat meer in de buurt gehad, maar dan zit zijn vader alleen.” De meeste avonden brengt Yves dan ook op zijn eentje in zijn kamer door. Zelf heeft hij hier geen enkel probleem mee, want dat maakt hem naar eigen zeggen heel rustig. Wanneer hij ‘s avonds op zijn kamer zit, heeft hij wel bepaalde gewoontes. Voor hij gaat slapen, zegt hij bijvoorbeeld nog iets tegen de foto van zijn ouders en tegen de urne van zijn zus. “Elke avond doe ik de urne open om slaapwel te zeggen tegen haar.”

Volledig scherm © VRT

Yves kan wel nog rekenen op wat steun en affectie van zijn vlam Lore. Haar ziet hij af en toe en dan durven ze ook knuffelen en kussen. Van seks moet hij echter niets weten. “Daar krijg ik kippenvel van”, zegt hij al lachend tegen de camera’s. Daarnaast is hij samen met zijn goede kameraad Kris ook een graag geziene gast op de wekelijkse markt van Haacht. Daar worden ze regelmatig herkend door zowel marktkramers als bezoekers. “Ik ken Yves al van in mijn kindertijd. Vroeger speelden we regelmatig samen”, klinkt het in een van de getuigenissen. Dat iedereen nog steeds weet wie ze zijn, doet het duo overigens veel deugd. “Dat we steeds onszelf kunnen blijven en dat mensen ons nooit vergeten” is namelijk hun voornaamste wens.

