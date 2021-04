15.000 liter bloed, 12.000 pruiken en 14 % kans om binnen het uur te sterven: 10 jaar ‘Game of Thrones’ in cijfers

TVGeloof het of niet, maar het is vandaag precies tien jaar geleden dat ‘Game of Thrones' in première ging. Acht seizoenen lang hield de strijd om de troon van Westeros kijkers wereldwijd in de ban. Tijd om terug te blikken dus, en dat doen we aan de hand van de meest opvallende cijfergegevens.

Locaties

In totaal werd er in tien landen gefilmd: Noord-Ierland, de Republiek van Ierland, Marokko, Malta, Spanje, Kroatië, IJsland, de Verenigde Staten, Canada en Schotland.

Ierland bleek een erg populair: in Noord-Ierland werden maar liefst 49 verschillende locaties gebruikt, in de Republiek van Ierland 1. Daar werden onder meer de scènes in Castle Black, de Great Sept of Baelor en de King’s Landing Throne Room gefilmd.

Voor de opnames werden maar liefst 19.722 reisdocumenten klaargemaakt en 68.143 hotelkamers geboekt.

Medewerkers

In totaal werden er tijdens de acht seizoenen 105.846 extra’s gebruikt. 12.986 daarvan kwamen uit Noord-Ierland. Een van de opvallendste gastrollen was trouwens voor zanger Ed Sheeran.

Volledig scherm Aan het kapsel van Daenerys werd maar liefst 2 maanden gewerkt. © AP

Materiaal

Dat niet elke acteur met de nodige golvende lokken geboren werd, was geen probleem voor de makers. In totaal gebruikten ze 12.137 pruiken en haarstukjes. Om Daenerys’ typische witblonde haren te creëeren werd er 2 maanden lang gewerkt en waren er 7 prototypes nodig.

Voor de kostuums werd er meer dan 80 kilometer stof gebruikt. Ook was er zo'n 1.200 kilometer aan hout nodig om de sets in elkaar te steken. Die werden trouwens bij elkaar gehouden door 20 miljoen schroeven en bouten. Daarnaast werd ook 1.609 kilometer aan kabels voorzien.

‘Winter is coming’ is een veel gebruikte zin in de reeks, en dus hoeft het niet te verwonderen dat er maar liefst 52.000 zakken papieren sneeuw gebruikt werden. Ook werd er 15.141 liter artificieel bloed gebruikt.

Budget

Echt duidelijk wordt er niet gecommuniceerd over de budgetten van ‘Game of Thrones’, al doen er toch verschillende cijfers de ronde. Zo zouden de makers per aflevering uit het eerste seizoen zo'n 5 miljoen euro neergeteld hebben. In het laatste, achtste seizoen was dat bedrag al opgetrokken naar 12,5 miljoen euro. In totaal zou er voor dat laatste seizoen zo'n 75 miljoen dollar uitgegeven zijn.

Tijdens het laatste seizoen zouden de vijf hoofdrolspelers (Kit Harrington, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Lena Headey en Nikolaj Coster-Waldau) ruim 1 miljoen euro gekregen hebben.

Volledig scherm Arya Stark was het dodelijkste personage. © AP

Doden

Dat ‘Game of Thrones’ een behoorlijk bloederige reeks was, bleek al uit het aantal artificieel bloed dat gebruikt werd. Een Australisch onderzoek berekende dat er op 330 belangrijke personages zo’n 186 doden vielen. Dat betekent dat er een sterftepercentage is van zo'n 56,4 procent. Zowat alle overlijdens waren het gevolg van een verwonding, verbranding of vergiftiging.

Bovendien hebben de personages 14 procent kans dat ze binnen het eerste uur op het scherm overlijden. Het dodelijkste personage zou Arya Stark zijn, met 1.278 vermoorde mensen, op de voet gevolgd door draken Drogon en Rhaegal, met 508 en 273 slachtoffers.

Prijzen

Dat ‘Game of Thrones' erg geliefd was bij de kijkers, is al lang geen geheim meer. Op Rotten Tomatoes stemden kijkers en critici massaal op hun favoriete afleveringen, met ‘Book of The Stranger' uit seizoen 6 als ultieme overwinnaar. De minst favoriete aflevering op Rotten Tomatoes is trouwens ‘The Bells’ uit seizoen 8. De show werd trouwens uitgezonden in 207 landen.

Ook critici genoten van de show en beloonden de makers (na de eerste zeven seizoenen) met maar liefst 132 Emmy nominaties, goed voor 47 beeldjes. Bovendien werden ze 7 keer genomineerd voor een Golden Globe (met 1 overwinning), 18 nominaties voor de SAG Awards (en 7 overwinningen) en 17 nominaties voor de Critics’ Choice Awards (met 1 overwinning).

Ook op literair vlak liet de macht van ‘Game of Thrones’ zich voelen. Het eerste boek uit de reeks van George R.R. Martin stond maar liefst 220 weken in de lijst ‘Best-Selling Books' van USA Today. Ook de andere boeken scoorden: ‘A Dance with Dragons’ tekende 156 weken neer, ‘A Clash of Kings’ haalde 115 weken, ‘A Storm of Swords’ 103 en ‘A Feast for Crows’ deed het het minst goed, met 99 weken in de lijst.

