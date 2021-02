14 jaar na ‘Thuis’ maakt Marijke Hofkens een comeback in ‘Lisa’: “Er is veel talent, maar ze vragen altijd dezelfde namen”

TVTrouwe ‘Thuis’-kijkers kennen haar vast nog als Leontien, maar sinds haar afscheid in 2007 verdween Marijke Hofkens (57) helemaal van het voorplan. Maar nu is ze weer dagelijks op de buis als Greet in de telenovelle ‘Lisa’ op VTM. “Ik heb jarenlang lesgegeven, maar da’s een eenzaam beroep. Ik miste het contact met collega’s op de set enorm”, vertelt Marijke in Dag Allemaal.