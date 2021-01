10 jaar na het schandaal: zo verdwenen de beruchte belspelletjes bij ons van het scherm

Strengere regels

Rekenwonder

Dat bepaalde rekenopgaves bijna niet op te lossen waren, bewezen de Neveneffecten door ze voor te schotelen aan enkele wiskundestudenten aan de Universiteit van Gent. “Dit is het moeilijkste dat we ooit hebben moeten doen”, klonk het verbouwereerd. De Beule en co. schakelden ook de hulp in van rekenwonder Gaëtan De Weert die er na anderhalf jaar in geslaagd was via een computerprogramma de oplossingssleutel van de opgaves te kraken. Die zou hij doorbellen tijdens de laatste aflevering van De Winne. Z’n eerste antwoord bleek echter fout te zijn. “In 1 van de 6 gevallen komt dat door een vergissing van de makers”, verklaarde hij. Enkele minuten later gaf hij dan toch het goede antwoord, goed voor 4.500 euro. En dat zorgde voor ongenoegen in de regiekamer. “Fuck, wat een eikel. Ik vrees ervoor dat hij onze manier van werken door heeft”, klonk het. “Ga maar snel verder met de volgende opgave. Dit kunnen we niet meer spelen nu.”