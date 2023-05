1,3 miljoen kijkers voor ‘Eurovisiesongfestival’, bijna 200.000 minder dan voor Hooverphonic in 2021

TV “Ik had eerst geweigerd om deel te nemen, maar Nono overtuigde me”: Koen Wauters is oudste deelnemer in 'Special Forces’

Met z’n 55 jaar is Koen Wauters de oudste deelnemer aan het VTM-programma ‘Special Forces: Wie durft wint’. “Fysiek was ik dus wel in het nadeel”, geeft de presentator en zanger toe in Story. Het is meteen ook een van de redenen waarom Koen initieel weigerde om deel te nemen. Waarom hij toch ja zei en hoezeer hij heeft afgezien, vertelt hij in een uitgebreid interview. “ Als één iemand in de groep niet zijn best doet, wordt de hele groep gestraft. Dat zorgde soms voor wrijving.”