1.200 medewerkers en 566 meter sporttape: zo ging het er backstage aan toe bij zwaar bekritiseerde ‘De Dansmarathon’

TV Charlotte Sieben, de nieuwe Louise in 'Familie': "Sa­rah-Lynn vindt me een waardige vervang­ster, dat doet deugd”

18 oktober Enkele maanden geleden wachtte Charlotte Sieben (22) een moeilijke taak: een rol die al 15 jaar meedraait in ‘Familie’ zomaar overnemen. “Ik was er op voorbereid dat veel kijkers de ‘vorige Louise’ misschien leuker zouden vinden”, vertelt ze. Een kennismakingsgesprek over de erfenis van haar rol, dickpics en herkend worden op straat. “Als ik met Aaron Blommaert iets ga drinken, wordt hij om de vijf meter aangesproken. Mij lopen ze straal voorbij.”