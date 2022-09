Zorggroep Orion werkt aan koudeplan: inwoners kunnen zich gaan verwarmen in dienstencentra of rusthuizen

Zorggroep Orion komt tijdens de herfst- en wintermaanden met een ‘koudeplan 2022’ waarbij alle inwoners van Turnhout extra welkom zijn in alle dienstencentra van de zorggroep en eventueel ook nog op andere sites van Zorggroep Orion, zoals de woonzorgcentra. De details van het plan moeten nog worden uitgewerkt. Maar Zorggroep Orion is vastberaden om inwoners de komende maanden niet in de kou te laten staan. “Met de onrust rond de stijgende energieprijzen willen we benadrukken dat iedereen in onze dienstencentra kan langs komen tijdens onze openingsuren. Wordt het bij jou thuis écht te koud - omdat je bijvoorbeeld de verwarming een graadje lager zet - durf dan in één van onze dienstencentra langs te komen en hier wat meer tijd door te brengen”, zegt voorzitter Luc Op de Beeck.