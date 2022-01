"Zoontje barstte in tranen uit": gezin van Adil (28) kan nooit terugkeren naar woning

kempen Onze weekend­tips voor de Kempen: kerstvie­ring in open lucht, kerstmarkt van jeugdhuis en lichtexpo’s van kunste­naars

Heb je nog geen plannen voor het weekend van 25 en 26 december? Geen nood, wij lijsten enkele leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Met een kerstweekend voor de boeg kan het ook niet anders dat er heel wat evenementen in het teken van Kerstmis te beleven vallen, van een kerstviering in open lucht tot een begeleide wandeling langs kerststallen. Enkele bijzondere lichtexpo’s brengen dan weer licht in de duisternis.

24 december