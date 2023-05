Zo VeloVeilig is Turnhout: lees hier het fietsrapport van uw gemeente

LEVENSVER­HAAL. Wim Joos (89), vader van belasting­brie­ven, overleden: “Dankzij hem drukken we nog steeds de Lot­to-formulie­ren”

Wim Joos, erevoorzitter van de drukkerij Group Joos uit Turnhout, is overleden. Hij werd 89 jaar. Met zijn bedrijf drukte hij niet alleen de Lotto-formulieren. Drukkerij Joos is vooral bekend van de gepersonaliseerde belastingbrieven die ieder jaar in onze brievenbus vallen. “Hij was een trendzetter in de grafische sector.” Al gooide een brand bijna roet in het eten.