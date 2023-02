“Zie dat je geen trap krijgt hé!”: brandweerzone Taxandria oefent met ‘Playmobil’-paard

Turnhout Valse bankmede­wer­kers pluimen bejaarde man (89) voor duizenden euro's: “Ze deden dure aankopen in elektrowin­kel”

De politie in Turnhout heeft een man en een vrouw opgepakt die verdacht worden van bankkaartfraude. Ze deden zich voor als bankmedewerkers en slaagden er zo in een 89-jarige man uit Turnhout voor enkele duizenden euro’s te pluimen. “De twee verdachten maakten wellicht nog meer slachtoffers”, zegt een politiewoordvoerder. De werkwijze van de oplichters was zo geloofwaardig dat de man er met open ogen intrapte.

8 februari