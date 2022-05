Zaterdag tal van verkeersinbreuken vastgesteld bij politiecontroles in regio Turnhout

Oud-Turnhout/Turnhout Nieuwe schoolge­bou­wen voor VIBO De Brem... maar die zijn meteen alweer te klein

VIBO De Brem in Oud-Turnhout heeft twee nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. Zowel de leerlingen van de lagere school als de meeste leerlingen van het secundair onderwijs zitten voortaan in een nieuwbouw in plaats van in containerklassen. De subsidieaanvraag voor de bouwwerken werd maar liefst 19 jaar geleden ingediend.

7 mei