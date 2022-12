‘Winter Lights’ verlicht twintig bezienswaardigheden in stadskern

Beerse Janssen Pharmaceu­ti­ca opent milieu­vrien­de­lij­ke wachthaven voor koeltrans­por­ten

Janssen Pharmaceutica heeft mede op vraag van het lokaal bestuur op de site in de Kempenlaan een nieuwe wachthaven voor koeltransporten in gebruik genomen. “Die wachtzone laat vrachtwagens met koelsystemen toe te parkeren achter de magazijnen van Janssen in de Kempenlaan. Wat de wachthaven zo uniek maakt, is dat koeltransporten er hun koelinstallatie kunnen aansluiten op een elektrische unit”, klinkt het bij de gemeente. “Zo hoeft hun zware dieselmotor niet te blijven draaien. Dat zorgt voor veel minder geluidsoverlast voor de omwonenden, verlaagt de impact op het verkeer in de buurt én is tegelijk ook een pak vriendelijker voor het milieu."

