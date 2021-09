Wie is Ruben B. (22)? Van moeilijke jeugd tot rijden onder invloed, diefstallen en straatroof: de kerfstok van de man die achter het stuur zat toen Tibau (18) stierf

Er lijkt maar geen einde te komen aan de reeks gepleegde criminele daden van de 22-jarige Ruben B. uit Turnhout. De jongeman die in mei met 2,1 promille in zijn bloed zijn kameraad Tibau Verelst (18) doodreed en zich daarvoor binnen twee maanden in de politierechtbank moet verantwoorden, blijkt nog veel meer op zijn kerfstok te hebben. In september vorig jaar werd hij namelijk al veroordeeld voor het plegen van een straatroof, inbraak en meerdere winkeldiefstallen in de Turnhoutse omgeving.

Laptops, flessen drank en portefeuille

Nog maar net 19 jaar was Ruben B. toen hij op 29 september 2018 de Sport- en Handelsschool in Turnhout binnendrong. Hij stal er twee laptops, een bril en enkele jassen. Een jaar later pleegde hij een dubbele winkeldiefstal bij Colruyt in Oud-Turnhout. Telkens werden meerdere flessen drank buitgemaakt. De politie kon hem later identificeren als dief. Bij de huiszoeking die daarop volgde in oktober 2019 werden ook drugs aangetroffen bij de jongeman.

Volledig scherm © JVN

Toch maakte de arrestatie voor de winkeldiefstallen maar weinig indruk op Ruben B. Amper één maand later, in de nacht van 8 op 9 november 2019, maakte hij zich in het uitgaansleven schuldig aan een diefstal met geweld op de Grote Markt in Turnhout. Hij roofde op een gewelddadige manier de portefeuille van zijn slachtoffer. Het vonnis sprak voor dat alles een werkstraf uit van 240 uur, rekening houdend met de jonge leeftijd van de dader. Maar daar daagde hij niet voor op. Via de probatiecommissie zal die zaak nu terug naar de correctionele rechtbank worden gestuurd, om de niet-uitgevoerde werkstraf om te zetten in een gevangenisstraf van 24 maanden.

Contactverbod

Naast de reeks diefstallen en het veroorzaken van een dodelijk ongeval bleek de jongeman nóg niet aan zijn proefstuk toe te zijn. Eerder werd Ruben B. al veroordeeld voor dronken rijden en dook er een filmpje op van hoe hij al dansend met een fles drank in de hand tegen 216 km/u over de snelweg raasde. Aan de reeks misdaden lijkt geen einde te komen en een hallucinant palmares aan veroordelingen dreigt voor de amper 22-jarige kerel. Maar waar is het zo fout kunnen lopen met Ruben B.?

Quote Ruben dacht enkel aan zichzelf, zelfs op het moment van het ongeval met Tibau. Net na de botsing was Ruben enkel bezig met zijn fles drank; die moest zo snel mogelijk verdwijnen. Tibau die niet meer reageerde, kon hem maar weinig schelen.

Een duik in de jeugd van de jongeman leert dat het pad allesbehalve geëffend lag. Als kleine jongen groeide hij op in een moeilijke thuissituatie. Zijn vader had een drankprobleem en in de omgeving was er vaak sprake van hevige ruzie tussen de ouders. Het koppel ging in onmin uit elkaar en de rechtbank sprak nadien een contactverbod uit voor zijn vader toen hij zijn ex-vrouw bleef bedreigen.

Overal voeten aan vegen

“Rond die periode begonnen de problemen met Ruben”, klinkt het bij een vriendin, die ook betrokken was bij het ongeval. In 2015 moest de jongeman op zoek naar een nieuwe school door een schorsing. Zijn school maakte hij niet af en de kleine misdaden stapelden zich op. Zo roofde hij als minderjarige het huis van een vriend leeg. Nadien vond hij werk in een bedrijf dat zonnepanelen legde, maar ook daar liep het uiteindelijk mis. Na meerdere keren te laat komen op het werk en aanvaringen met zijn baas, werd Ruben B. ontslagen. “Hij veegde overal zijn voeten aan”, zegt de vriendin. “Hij dacht enkel aan zichzelf. Zelfs op het moment van het ongeval met Tibau. Net na de botsing was Ruben enkel bezig met zijn fles drank. Die moest zo snel mogelijk verdwijnen. Tibau die niet meer reageerde, kon hem maar weinig schelen. Pas na een tijd begon Ruben tegen zijn benen te schoppen om hem wakker te krijgen. Maar dat lukte niet meer.”

De vrienden en familie van Tibau Verelst kunnen intussen zijn bloed wel drinken door de slachtofferrol waarin Ruben B. zich voortdurend wentelt. In de rechtbank eerder deze maand had de jongeman zelfs politiebescherming nodig. Wanneer de 24 maanden cel worden uitgesproken is nog niet duidelijk, maar samen met de veroordeling van het dodelijk ongeval in november dreigt een jarenlange celstraf voor Ruben B.

