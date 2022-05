Werkstraf voor inbrekers die geklist werden na wilde klopjacht op E34

De twee mannen, Mohammed D. en Mokhtar E.K., zijn momenteel 19 jaar. Op het moment van hun arrestatie op 23 oktober 2021 waren ze nog maar 18 jaar. Het duo zat samen met een nog onbekende kompaan in een auto die op een politiecontrole stootte in Zoersel. De bestuurder drukte het gaspedaal in en vluchtte via de E34 richting Turnhout. Daarbij heeft de auto een tijdje spookgereden terwijl er snelheden tot 200 kilometer per uur werden gehaald. Aan de snelwegparking in Vosselaar lieten de inzittenden de auto achter om te voet verder te vluchten. Aan Boskant in Vosselaar konden de twee mannen opgepakt worden. Ze worden schuldig bevonden van woninginbraken op de Pulsebaan in Wechelderzande (Lille) en in de buurt van de Provinciebaan in Retie. De rechtbank houdt wel rekening met hun jonge leeftijd en veroordeelt hen respectievelijk tot werkstraffen van 140 uur en 80 uur. Als ze die werkstraf niet uitvoeren, staan er gevangenisstraffen van 18 maanden en 10 maanden tegenover.