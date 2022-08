Werkstraf voor hardleerse tabaksdief

Turnhout Grote verslagen­heid na plotse dood van oud-burgemees­ter Erwin Brentjens (69): “Hij had steeds het beste voor met iedereen”

In Turnhout wordt aangeslagen gereageerd op het plotse overlijden van oud-burgemeester Erwin Brentjens. “Hoewel hij een politieke tegenstander was, hebben we hem leren kennen als een bijzonder integer man die steeds het beste voorhad met iedereen”, zegt Reccino Van Lommel.

