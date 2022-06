Werkloosheidcijfers historisch laag in Turnhout: “Wel nog hoger dan Vlaams gemiddelde”

TurnhoutDe werkloosheidscijfers in Turnhout hebben nog nooit zo laag gestaan als op dit moment. In april telde de stad 2.058 werkzoekenden, vergeleken met vorig jaar is dat een daling met 9,7 %. Toch is er nog werk aan de winkel. “De werkloosheidsgraad ligt in Turnhout wel nog steeds hoger dan het Vlaamse gemiddelde”, zegt schepen Luc Op de Beeck.

Stad Turnhout kent een grote armoedeproblematiek. Niet alleen de kinderarmoede - meer dan één kind op vier groeit er op in armoede - is er hoog. Ook 13 à 14 procent van de volwassen inwoners leeft onder de armoedegrens. De armoedeproblematiek is voor een deel te verklaren door de hoge werkloosheidscijfers in de stad. Maar op dat vlak is er verbetering merkbaar. “In april telde de stad 2.058 werkzoekenden, vergeleken met vorig jaar is dat een daling met 9,7 %. Daarmee zakt de Turnhoutse werkloosheidsgraad voor het eerst onder 10 %, om uit te komen op 9,8 %. Dat niveau is historisch laag”, zegt schepen voor Ondernemen en Werk Luc Op de Beeck.

Jongeren

Ook de jongerenwerkloosheid daalde sterk in Turnhout, met 12 % in een jaar tijd. ‘We bereiken een historisch laagtepunt waar we als lokaal bestuur alleen maar tevreden mee kunnen zijn. Op dat positieve elan moeten we nu voortgaan’, aldus nog schepen Luc Op de Beeck.

De daling van de werkloosheidscijfers is mede het gevolg van een stijgend aantal vacatures. De VDAB kreeg het afgelopen jaar 4.455 vacatures binnen, een stijging van maar liefst 62 % vergeleken met een jaar eerder. Die positieve cijfers zijn onder meer te danken aan het herstel van de economische activiteiten na corona. “Maar we zien ook dat veel bedrijven in Turnhout aan het investeren zijn, een tendens die bijzonder versterkend is voor de stad. We zijn oprecht trots op de aanwezige bedrijvigheid en we moeten daar ook mee durven uitpakken: Turnhout is een stad van sterke ondernemers, en dat mag geweten zijn”, benadrukt Luc Op de Beeck. “Binnenkort is Turnhout gaststad voor een Vlaams-Nederlandse handelsdag waar bedrijven van elkaar leren en mekaar wederzijds inspireren. Voor bedrijven die een nieuwe markt willen ontdekken, is Turnhout een interessante geografische uitvalsbasis.”

Vlaams gemiddelde

Ondanks de daling van de werkloosheidscijfers in Turnhout, blijft er werk aan de winkel. Want de werkloosheid is er nog steeds hoger dan het Vlaamse gemiddelde. “Het is dan ook belangrijk om zowel aan werkzoekenden- als aan werkgeverszijde blijvend acties te ondernemen. Stad Turnhout organiseerde om die reden recent een inspiratienamiddag rond krapte op de arbeidsmarkt. Een 40-tal bedrijven liet zich inspireren om via employer branding, creatieve samenwerkingen, tewerkstellingsmaatregelen, motiverende arbeidsvoorwaarden en een inclusief wervingsproces aan de slag te gaan om hun vacatures ingevuld te krijgen.

Jongerenjobbeurs

Daarnaast heeft Stad Turnhout met een aantal maakbedrijven een taskforce opgericht, specifiek voor de job van operator. Die taskforce faciliteert acties die ervoor zorgen dat vacatures gemakkelijker kunnen worden ingevuld. “Samen met de VDAB wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een opleiding op maat van werkzoekenden, specifiek voor het knelpuntberoep van operator. Ook de al lopende samenwerkingsovereenkomst van het stadsbestuur en de VDAB bevat een resem aan gerichte acties, zoals de jongerenjobbeurs, een activeringsproject voor OKAN-jongeren en pilootprojecten voor werkzoekenden”, besluit Op de Beeck.

