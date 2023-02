WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Turnhout

Prinsenpa­ren en carnavalis­ten sluiten 50 jaar Vosselaar Carnaval feestelijk af

50 jaar Vosselaar Carnaval: het was een feestje om ú tegen te zeggen. Terwijl de meeste Vosselarenaars inmiddels hun kater hebben uitgeslapen, sloot Carnavalraad Toeten of Blazen het feestelijke hoofdstuk pas vrijdagavond af op een grote receptie in de glazen straat van het gemeentehuis, in het gezelschap van vrijwel alle oud-prinsenparen, ex-raadsleden, afgevaardigden van de carnavalsverenigingen en het gemeentebestuur.