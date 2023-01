WEERBERICHT. Vanochtend kans op helder weer in Turnhout

Beerse Gemeente bindt strijd aan tegen armoede: “Samen met De Watertoren een armoede­plan realiseren”

Meer dan één kind op tien in Beerse groeit op in kansarmoede. De gemeente wil daarom de strijd aangaan tegen armoede. Ze slaat daarvoor de handen in elkaar met vzw De Watertoren. “Armoede neemt toe, ook in onze regio”, zegt Jan Floren, voorzitter van vzw De Watertoren.

