WEERBERICHT. Vanochtend bewolking in Turnhout

Politie onder­schept bijna 4 ton cocaïne in loods aan Kanaaldijk in Ravels: “Tien personen zijn gearres­teerd”

In een loods aan de Kanaaldijk in Ravels is dinsdagavond een grote hoeveelheid cocaïne gevonden. De politie schat dat het om bijna vier ton gaat. Tien personen konden worden gearresteerd. “In een container zaten 68 zakken cocaïne verstopt.”