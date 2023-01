WEERBERICHT. Neerslag en bewolking in Turnhout vanochtend

Geel Henny (48) voor ogen van zijn twee kinderen opgesloten in illegalen­cen­trum: “Al zes jaar echte liefde. Maar niemand gelooft ons”

Voor de ogen van je twee kindjes opgepakt en opgesloten worden in het Centrum voor Illegalen. Het overkwam Henny Pinas (48) uit Geel. Al zes jaar is Peggy Van Rysselberghe (42) zijn grote liefde. Maar de bevoegde instanties vrezen een schijnhuwelijk. Het gezin hoopt nu dat een vaderschapstest redding brengt. Als die resultaten op tijd gekend zijn. “Zeker onze oudste dochter mist hem enorm hard. Deze situatie is hartverscheurend”, getuigt Peggy.

15 januari