WEERBERICHT. Kans op bewolking vanochtend in Turnhout

Voetganger aangereden door moto

Een voetganger werd woensdag aangereden op de Turnhoutseweg in Beerse. Het ongeval gebeurde woensdagnamiddag rond 13.45 uur. Het slachtoffer werd er aangereden door een moto. De voetganger liep lichte verwondingen op en is voor verzorging naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht.