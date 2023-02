WEERBERICHT. Kans op bewolking in Turnhout vanochtend

Inzame­lings­ac­tie voor Turkije en Syrië groot succes: "In de Kempen gaat de solidari­teit over geloof en kleuren heen”

De inzamelingsactie van de islamitische ontmoetingsruimte Centrum Arrahmaan in de Otterstraat voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië heeft een golf van solidariteit teweeggebracht. Vrijdagnamiddag werd de eerste vrachtwagen vol geladen met diverse hulpgoederen. “Maar we vrezen dat we nog een tweede vrachtwagen nodig zullen hebben. Zó veel is er gedoneerd”, zegt Achraf El Yakhloufi, gemeenteraadslid en fractieleider voor Vooruit.