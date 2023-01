WEERBERICHT. In Turnhout sneeuw en bewolking vanochtend

vlaanderen OVERZICHT. Dit verandert er in 2023 in de grootste Vlaamse steden en gemeenten

Met een nieuw jaar gaan traditioneel heel wat veranderingen, nieuwigheden en vooruitzichten gepaard. In heel Vlaanderen staat er in 2023 heel wat op stapel en dien je rekening te houden met enkele zaken. Van de comeback van een wielermonument in Brugge tot een nieuw stuk Zuidpark in Antwerpen: wij vroegen in de grootste steden en gemeenten welke grote veranderingen er op de planning staan.

14 januari