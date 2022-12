WEERBERICHT. In Turnhout kans op bewolking vanochtend

Ravels/Geel Dertiger krijgt celstraf voor opzettelij­ke brandstich­ting bij architect

De 37-jarige C.V. uit Ravels is tot een gevangenisstraf van 15 maanden veroordeeld voor opzettelijke brandstichting bij nacht. Hij stak een auto in brand in de Dr. Van de Perrestraat in Geel.

