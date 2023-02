WEERBERICHT. In Turnhout bewolkte ochtend

Turnhout WEERBE­RICHT. Zwaarbe­wolk­te ochtend in Turnhout

Vandaag is er in Turnhout meer bewolking met lichte regen. De regen begint rond 19 uur en zal ongeveer 5 uur aanhouden. De wind is matig en komt uit het westen. De temperatuur wordt niet hoger dan 7 graden.

1 februari