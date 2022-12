WEERBERICHT. Helder weer in Turnhout vanochtend

Autosport Regerend M-Cup kampioen Franky Boulat zal zijn titel in 2023 verdedigen

Regerend M-Cup kampioen Franky Boulat zal zijn titel in 2023 verdedigen en de vijfvoudige winnaar van de competitie zal daarbij kunnen rekenen op zijn vaste co Peggy De Busser. Ze zullen samen hun bekende BMW M3 E36 de sporen geven. De eerste van de zeven geplande wedstrijden is de Rally van Haspengouw eind februari.

15 december