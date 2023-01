WEERBERICHT. Bewolkte ochtend in Turnhout

Turnhout Politie en spoedart­sen waarschu­wen voor gevaarlij­ke cannabis­snoep­jes

Ze zien er misschien lekker en onschuldig uit, maar een jongeman werd afgelopen maandag in een zwaar psychotische toestand aangetroffen nadat hij een of meerdere cannabissnoepjes had gegeten. De lokale politie en de spoedartsen van het AZ Turnhout willen gebruikers daarom waarschuwen voor de ernstige gezondheidsrisico’s.

