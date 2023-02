WEERBERICHT. Bewolkt weer in Turnhout vanochtend

Kempen Van carnaval vieren tot padden helpen: dit zijn onze weekend­tips voor de Kempen

Trek je er graag op uit in het weekend van 18 en 19 februari, maar weet je nog niet wat doen? Geen paniek, wij zochten en vonden de leukste uitstapjes in de Kempen. Zo zijn er dit weekend maar liefst drie verschillende carnavalstradities te ontdekken. Geen zin in een feestje? Dan kan je ook de rust van de natuur op zoeken.