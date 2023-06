WEER. Vanochtend kans op bewolking in Turnhout

Kind (1) gewond na ongeval op Heidijk

Een kindje van 1 jaar is vrijdagochtend gewond geraakt bij een verkeersongeval op de Heidijk in Vlimmeren (Beerse). Rond 8 uur verloor de bestuurder van een auto de controle over het stuur. De auto week van de rijbaan af. Een fietser met een kindje achterop de fiets kwam daardoor ten val. Het ging om een grootvader met zijn éénjarig kleinkind. Het kindje raakte gewond bij de val en is naar het ziekenhuis in Malle gebracht.