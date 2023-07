WEER. Stralend zonnig weer in Turnhout vandaag

Lore (15) brengt boek uit met unieke haakcrea­ties: “Ik haakte zelfs al een miniversie van Harry Styles”

Handwerk is hip. Zelfs popsterren als Pommelien Thijs maken tegenwoordig zelf hun eigen kleren met naald en draad. En dan kan de jeugd niet achterblijven, toch? Maar Lore Van Eyck (15) uit Turnhout haakt al sinds ze 6 jaar oud was. En ze heeft het haken zo in de vingers, dat de bestaande patronen al snel te saai en te makkelijk werden. “Dus ik heb dan maar mijn eigen patronen verzonnen en in een boek gegoten”, lacht ze.