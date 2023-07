WEER. Stevige buien met fors onweer in Turnhout vandaag

Stad Turnhout wil zomers speelple­zier dicht bij huis voor elk kind: “Zodat ieder kind veilig buiten kan spelen in een kwaliteits­vol­le omgeving”

Turnhout is al jaren de trotse houder van het label ‘Kindvriendelijke Stad’. Nu de grote vakantie voor de deur staat, wil het stadsbestuur dat label nog eens versterken door niet alleen tal van activiteiten voor kinderen aan te bieden, maar ook meer speelplekken in de buurten te creëren, in samenspraak met de bewoners. “Kindvriendelijkheid begint wat mij betreft nog veel dichter bij huis”, zegt schepen voor Jeugd Jan Van Otten (Vooruit).