WEER. Kans op redelijk helder weer in Turnhout vanochtend

Femma viert 100-jarig jubileum: “Jammer dat aantal leden daalde van 800 naar 45”

De Femma-afdeling in Oud-Turnhout bestaat 100 jaar. De vrouwenvereniging vierde dat dinsdagavond met een barbecue in Zweepes Ven. Ondanks het feest was er ook bezorgdheid. “We zijn nog maar met 45 leden over”, klinkt het.