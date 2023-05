WEER. Kans op helder weer in Turnhout vanochtend

Ongerust­heid over woonpro­ject Akkerbeek: “Het is bouwgrond, maar appartemen­ten horen er niet thuis”

Een groep buurtbewoners is ongerust over de plannen van intercommunale IOK en EMS Projects. Die willen 44 woongelegenheden creëren in het binnengebied tussen de Akkerdries en de Boudewijnstraat, maar dat is niet naar de zin van heel wat buurtbewoners. “Het is bouwgrond natuurlijk, maar dit gaat er ver over”, klinkt het. De buurtbewoners die zich nu al gegroepeerd hebben willen iedereen informeren en mogelijk nog acties ondernemen.