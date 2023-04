WEER. Kans op bewolking in Turnhout vanochtend

Bewoner bevangen door rook bij brand in apparte­ment

De brandweer in Turnhout moest woensdagnamiddag uitrukken naar Bolk in buurgemeente Vosselaar. Daar was rond 14.30 uur brand ontstaan in een flat van een appartementsgebouw. Het gebouw werd uit voorzorg ontruimd. Eén bewoner raakte licht bevangen door de rook.