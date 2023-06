WEER. In Turnhout overwegend bewolkt weer vanochtend

RESTOTIP. Restaurant Jardin Albert naast Albertka­naal in Herentals: “Tafelen met zicht op de passerende boten”

Zin in iets nieuws? Stop met zoeken: hier ontdek je welke horecazaak écht het ontdekken waard is, van koffiebar tot ijsjeszaak, van brasserie tot fine dining. Deze week: het nieuwe pop-uprestaurant bij Jardin Albert op de oever van het Albertkanaal in Herentals. Het gevoel van een etentje op een terras op een zomers eiland. Ibiza denk je dan? Als de zonsondergang meewerkt en je nog eens van je drankje nipt: Zeker wel!