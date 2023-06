WEER. Helder weer in Turnhout vanochtend

Politie valt leegstaan­de woning in Parkwijk binnen: drugsdea­lers barricade­ren deur, maar ontlopen straf niet

De 24-jarige Y.C. uit Turnhout is tot een effectieve gevangenisstraf van 2 jaar veroordeeld voor handel in drugs. Samen met vier andere mannen werd bij in september 2022 op heterdaad betrapt tijdens een politie-inval in een leegstaande woning in de Parkwijk in Turnhout.