“We willen dé trekpleister worden voor topsportbegeleiding in de Kempen”: Kineworks wordt met praktijk van 650 m² meer dan dubbel zo groot

TurnhoutDe Turnhoutse kinesitherapiepraktijk Kineworks is verhuisd naar een pand in de Oude Vaartstraat. De praktijk heeft er maar liefst 650 m² ter beschikking. De oppervlakte is daarmee meer dan verdubbeld. Zaakvoerder Tom Mertens – die al grote sportteams begeleidde – wil er van Kineworks dé trekpleister maken voor sportrevalidatie en topsportbegeleiding in de Kempen.

Tom Mertens is als kinesitherapeut een gevestigde waarde in de sportwereld. Hij werkte bijvoorbeeld al voor de Red Lions (onze nationale hockeyploeg), De Belgian Bullets (het Belgisch bobsleeteam) of de nationale voetbalploeg van Gambia.

Uitbreiding

Hij wil zijn praktijk Kineworks – waar vijf kinesitherapeuten aan de slag zijn die een bijzondere expertise hebben in de revalidatie van sportletsels en post-operatieve begeleiding – laten uitgroeien tot dé referentie voor sportrevalidatie en topsportbegeleiding in de Kempen. Een verhuis van de Nieuwe Kaai naar de Oude Vaartstraat moet daarbij helpen. “De praktijk in de buurt van de Nieuwe Kaai groeide de voorbije jaren als kool en was aan uitbreiding toe. We vonden een karaktervol pand in de Oude Vaartstraat”, vertelt Tom Mertens, zaakvoerder van Kineworks. “We gaan nu van een oppervlakte van 250 m² naar 650 m² vierkante meter, volledig uitgerust met topmateriaal. Dat is uniek binnen de Kempen. Ik denk dat we volledig klaar zijn voor de toekomst.”

Oefenzaal

De ambitie van Tom Mertens is groot. Hij wil met Kineworks niet alleen groeien binnen de kinsetherapie. Hij wil ook een multidisciplinair team uitbouwen. “Een parallel luik in osteopathie staat op het lijstje, functional training zit in de pijplijn en er wordt ook gezocht naar samenwerking met een sportarts. Zo kunnen we op termijn een one stop shop worden voor sportrevalidatie en topsportbegeleiding”, aldus Mertens. “De nieuwe praktijk is daar helemaal op gericht, met een oefenzaal van meer dan 400 vierkante meter, 5 behandelruimtes en een grote polyvalente ruimte die ook kan worden gebruikt om events te organiseren of infoavonden te geven voor sporters en sportclubs.”

Topsporters

Mertens wil Kineworks op de kaart zetten in de hele Kempen en de concurrentie aangaan met collega’s in grootsteden zoals Antwerpen. “Dit moet echt een trekpleister worden voor sport en topsportbegeleiding in de Kempen”, verduidelijkt Mertens. “Momenteel zien we dat veel Kempense topsporters en atleten medische zorg zoeken in de grootsteden, bijvoorbeeld in Antwerpen. Het is onze ambitie om te kunnen zeggen: what happens in de Kempen, stays in de Kempen. De mensen die hier geboren en getogen zijn en hier aan topsport doen, willen wij graag in de buurt houden of naar Turnhout trekken.”

