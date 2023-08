Wat te doen in de Kempen op 15 augustus? Motorcross, kermis en moederdagmarkt

Klanten steunen crowdfun­ding na inbraak bij brasserie Rimbaud: “De fooienpot op de toog lieten de dieven gewoon staan”

Na enkele moeilijke dagen kunnen Sara Colin en Roel Janssen, de uitbaters van brasserie Rimbaud in Oud-Turnhout, de toekomst weer hoopvol tegemoet zien. Ze zaten in zak en as nadat zondagnacht hun koffiemachine van 10.000 euro werd gestolen. “Die koffiemachine was het hart van onze zaak”, zucht het koppel. Vrienden zijn nu een crowdfunding gestart, al was dat niet meteen naar de zin van Sara en Roel.