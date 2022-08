Warandeplein maakt zich op voor Summer Sessions: “Veel goedkoper dan andere festivals”

TurnhoutOp het Warandeplein in Turnhout wordt alles in gereedheid gebracht voor de tweede editie van Summer Sessions, een driedaags festival met gratis toegang op vrijdagavond. “Zowel qua drank- als ticketprijzen zijn we veel goedkoper dan andere festivals”, zegt Wlad Pokoik.

Sinds maandagochtend heerst er heel wat bedrijvigheid op het Warandeplein in Turnhout. Tussen de Kuub en het Kasteeltje wordt het podium van Summer Sessions opgetrokken. Op dat podium geven de komende dagen onder andere Soulsister, Bart Peeters, Clouseau en #LikeMe het beste van zichzelf. Organisatoren Wlad Pokoik en Kim Langewouters hebben via hun zaak Het Keizershof al jarenlang voeling met de muziekscène. Het is wel nog maar de tweede keer dat ze een festival organiseren. “Er komt heel wat bij kijken. Het is een pittige voorbereiding geweest. We hebben heel wat veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de eerste editie in 2019”, vertelt Wlad terwijl hij ons rondleidt op het terrein. “Zo voorzien we dit jaar een dubbele toog, in plaats van één toog in 2019. En de comfortzone is een verhoogde VIP-ruimte geworden. Dat zal een grote verbetering zijn op vlak van beleving, zicht en geluid.”

Terwijl Wlad Pokoik richtlijnen geeft waar de sanitaire blokken moeten neergezet worden, kijkt Kim Langewouters op haar smartphone nog eens naar de weersvoorspellingen. “Ik kijk wel 85 keer per dag of er iets aan de weervoorspelling verandert. Aanvankelijk gaven ze regen op vrijdag, maar intussen ziet het er goed uit”, zegt Kim.

Gratis

Vrijdagavond – onder andere Soulsister staat dan op het podium – is de toegang gratis. De opkomst staat of valt dan wellicht met mooi weer. “Die avond blijft een verrassing voor ons. We weten niet hoeveel volk we mogen verwachten. We hebben wel ontzettend veel reacties ontvangen. Bij slecht weer dagen er wellicht maar 500 mensen op. Bij mooi weer kan het zijn dat we 2.000 mensen moeten weigeren.”

Kindernamiddag uitverkocht

Op zaterdag en zondag is de toegang wel betalend. De ticketverkoop in voorverkoop verliep vlot, en ook aan de kassa kunnen er nog tickets gekocht worden. Behalve voor de kindernamiddag op zondag, wanneer #LikeMe op het podium staat. Dat optreden is uitverkocht. “In principe kunnen er – exclusief de VIP-ruimte - steeds 5.500 bezoekers op het terrein. Maar voor de kindernamiddag met #LikeMe hebben we de verkoop onder de 5.000 tickets al stopgezet. We zouden het verder kunnen pushen, maar we verzekeren graag de gezelligheid van het evenement. We vrezen ook dat veel ouders met een buggy zullen komen. Dat lukt niet als we het terrein volledig uitverkopen.”

Schoonheidsfoutje

De voorbije twee jaar kon Summer Sessions niet doorgaan omwille van corona. De eerste editie dateert dus al van 2019. “Die eerste editie was een goede leerschool voor ons. We kregen veel positieve commentaren van muzikanten en bezoekers. Maar we maakten toen nog veel schoonheidsfoutjes omdat het ons eerste festival was”, besluit Wlad. “Ook dit jaar hebben we een schoonheidsfoutje gemaakt: onze prijzen zijn veel te goedkoop. Ik heb de prijzen van 2020 willen behouden. Als je onze prijzen vergelijkt met die van andere festivals, zijn ze super laag. Zowel de drank- als ticketprijzen. Zo kan je voor 10 euro naar #LikeMe komen kijken bij ons. Elders betaal je daar al snel 29 euro voor.”

