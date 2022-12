Vuurwerk verboden met oudjaar: boetes kunnen oplopen tot 350 euro

In het Uniform Gemeentelijke Politiereglement van stad Turnhout is opgenomen dat het verboden is om vuurwerk af te steken. Ook tijdens de overgang van oud naar nieuw is dat vuurwerkverbod van kracht in Turnhout. “Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan na toestemming van de burgemeester. Maar ik heb geen enkele aanvraag ontvangen, en als ik een aanvraag binnenkrijg, ben ik niet van plan om toestemming te geven”, vertelt burgemeester Paul Van Miert.