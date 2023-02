Vrouwenbeweging Ferm verzustert met Guatemalteekse boerinnen: “Het is ongelooflijk mooi hoe krachtig zij zijn”

Dankzij de internationale ngo Trias hebben maar liefst vijftien leden van de vrouwenbeweging Ferm, onder hen vijf Kempense dames, een prachtige doch leerrijke reis gemaakt naar Guatemala. De deelneemsters werden namelijk niet alleen ondergedompeld in de Guatemalteekse cultuur, maar ook in de thema’s gender en inclusie. “Hoewel we in verschillende contexten leven, kunnen we gelijkaardige hindernissen ervaren omdat we vrouw zijn."

Trias is een internationale ngo die actief is in liefst zestien landen, waaronder Guatemala en België. De ngo wil ondernemers- en boerenorganisaties versterken om te komen tot een inclusieve, duurzame en sociaal rechtvaardige wereld voor iedereen. De Vlaamse vrouwenbeweging Ferm is al meer dan 20 jaar trotse partner van Trias en zet zich mee in voor een inclusievere samenleving, een maatschappij waarin vrouwen en mannen gelijke kansen krijgen. Want één ding is zeker: hoewel we in België al grote sprongen voorwaarts maakten, zijn er nog tal van plekken in de wereld waar vrouwen veruit aan het kortste eind trekken.

Trias nodigde daarom vijftien leden van Ferm uit om van 13 tot en met 25 februari een bezoek te brengen aan hun projecten in Guatemala en zelf te ontdekken waarom de strijd nog niet gestreden is. “Met deze reis wilden we vrouwen uit België en Guatemala samenbrengen. Want hoewel we in verschillende contexten leven, kunnen we gelijkaardige hindernissen ervaren omdat we vrouw zijn”, legt Josfien Fraeyman uit, inclusie-adviseur bij Trias en reisbegeleidster. “Zo kunnen we elkaar versterken en een impact hebben op de levenskwaliteit van vrouwen en toekomstige generaties in België en Guatemala.”

Krachtig



Omdat zo’n 42 procent van de Guatemalteekse bevolking Maya is, werden de deelneemsters tijdens hun reis volledig ondergedompeld in de Mayacultuur. Zo namen ze aan het Meer van Atitlán deel aan een ceremonie met bloemen, vuur en kaarsen om het nieuwe jaar in de Mayakalender te vieren. Daarnaast bezochten ze ook CCDA, een mensenrechtenorganisatie die opkomt voor landbouwers, Mayavrouwen en jongeren. Maar de focus van de reis lag vooral op women empowerment. Zo getuigden enkele Guatemalteekse dames van het geweld en de discriminatie die ze ervaren puur omdat ze vrouw, alleenstaand, arm en/of Maya zijn.

Volledig scherm De reizigers namen aan het Atitlánmeer deel aan een ceremonie met bloemen, vuur en kaarsen om het nieuwe jaar te vieren in de Mayakalender. © Marleen Van Roosendael

“Om zichzelf te helpen, groeperen ze zich in verenigingen. Net zoals wij dus”, vertelt May De Bont uit Turnhout, lid en vormingswerkster van Ferm Nationaal, die samen met haar zus uit Poppel, twee dames uit Hoogstraten en een dame uit Oud-Turnhout de Kempen mocht vertegenwoordigen op de reis. “Deze vrouwen vormen coöperaties om hun koffie te verkopen aan een betere prijs. Ook slaan ze de handen in elkaar om nieuwe producten te ontwikkelen om zo meer inkosten te genereren. Zo maken ze bijvoorbeeld zeep van hun eigen gekweekte koffie en honing”, legt May uit. “Het is eigenlijk ongelooflijk mooi hoe krachtig zij zijn.”

Confrontatie

“Maar de reis was ook een soort confrontatie. Door met die vrouwen te spreken, besefte ik pas hoe goed wij het hier hebben”, zegt ze. “We staan hier eigenlijk al heel ver en zijn zelfs wat verwend, als ik dat zo mag zeggen. Ondertussen leven veel Guatemalteekse vrouwen in zware armoede. Hun kinderen zijn ondervoed. Hun mannen zijn veelal naar de Verenigde Staten getrokken om daar te werken, waardoor de vrouwen niet alleen het huishouden op zich moeten nemen, maar ook het zware werk in het veld. Ons dagelijks leven valt bijna niet te vergelijken.”

En dat hebben de deelneemsters zelf mogen ervaren. Het hoogtepunt van de reis was namelijk een tweedaags verblijf bij Guatemalteekse gastvrouwen die lid zijn van Acodihue, een koepelorganisatie van boerenorganisaties. De reizigers deden mee met dagdagelijkse klussen zoals koffiebonen plukken, tortilla maken ... en stonden zo dichter dan ooit bij de leefwereld van Guatemalteekse boerinnen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.